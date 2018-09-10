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Летящие тренчи и брюки из плащевки: 60 образов Boss, актуальных этой осенью
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Летящие тренчи и брюки из плащевки: 60 образов Boss, актуальных этой осенью 

Harper’s Bazaar 49 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
В рамках Недели моды в Нью-Йорке прошел первый показ Boss, после того как в феврале бренд покинул дизайнер Джейсон Ву. Эстетика модного Дома пока остается неизменной — это смешение классики, женственных силуэтов и спортивных мотивов. Однако заметна разница в фасонах, цветах и материалах: больше разнообразия, интересных конструкторских решений и сочетаний. Так, прямые платья в пол, полупрозрачные водолазки и однотонные яркие костюмы выглядели бы вполне традиционно, если бы не воротнички (добавляют строгости), графичные принты (отсылают к спортивной эстетике), огромные сандалии (делают любой образ более расслабленным), сборки и складки (встречаются на спортивной одежде), а также широкие ремни. Многие вещи из коллекции (брюки, топы, тренчи, юбки) сделаны из кожи или плащевки, а потому могут оказаться актуальными уже сегодня — в период дождей и ветров.
Фото: IMax Tree
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