Живые цветы и птицы из металла: самые интересные детали с шоу Rodarte

Аксессуары с весенне-летнего показа Rodarte заслуживают не меньшего внимания, чем платья, ведь над ними сестры Малливи тоже как следует потрудились. Практически к каждому образу прилагалось украшение из серебристого или золотистого металла: в виде цветков, птиц, волн и абстрактных фигур. Браслеты, серьги, колье и ободки были инкрустированы цветными камнями и прекрасно дополняли наряды из новой коллекции. Также для всех моделей Кейт и Лаура заготовили живые цветы: их стилисты вправляли девушкам в прически и закрепляли на фатине, покрывавшем головы многих из них. Живые розы красиво сочетались с теми, что были вышиты на вещах. Словом, королевский шик прослеживался даже в мелочах.