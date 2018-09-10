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Живые цветы и птицы из металла: самые интересные детали с шоу Rodarte
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Живые цветы и птицы из металла: самые интересные детали с шоу Rodarte 

Harper’s Bazaar 35 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Аксессуары с весенне-летнего показа Rodarte заслуживают не меньшего внимания, чем платья, ведь над ними сестры Малливи тоже как следует потрудились. Практически к каждому образу прилагалось украшение из серебристого или золотистого металла: в виде цветков, птиц, волн и абстрактных фигур. Браслеты, серьги, колье и ободки были инкрустированы цветными камнями и прекрасно дополняли наряды из новой коллекции. Также для всех моделей Кейт и Лаура заготовили живые цветы: их стилисты вправляли девушкам в прически и закрепляли на фатине, покрывавшем головы многих из них. Живые розы красиво сочетались с теми, что были вышиты на вещах. Словом, королевский шик прослеживался даже в мелочах.
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