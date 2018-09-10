Tezenis выпустили пижамы, костюмы и нижнее белье с героями «Симпсонов»

Бренд нижнего белья и домашней одежды Tezenis подтверждает тренд на мультипликационные принты: после коллекции Off-White с героями «Симпсонов» он поместил портреты Мардж, Гомера и Барта на пижамы, костюмы, футболки и трусы. Персонажи медитируют, катаются голышом на скейтборде и рисуют сердечки на пивном пузе краской, поэтому показывать принты из любимого мультсериала хочется не только дома, но и на улице.

Одежду из нового дропа Tezenis вполне можно носить с повседневной: футболки — с теплыми кардиганами, кроп-топы — с черными шароварами, а леггинсы — с белыми топсайдерами. При этом выбирать определенный принт необязательно — демократичная цена коллекции (от 549 до 1499 рублей) позволяет скупить ее всю!

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