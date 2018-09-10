Фото: Ирина Шейк и Сара Джессика Паркер на показе Intimissimi в Италии 

Пока Брэдли Купер отдыхает в Малибу с дочкой и друзьями (в числе которых его коллега по «Снайперу» и «Шефу Адаму Джонсу» Сиенна Миллер), Ирина Шейк отправилась в Италию — на презентацию новой коллекции Intimissimi. К Шейк, которая коллекции нижнего белья Intimissimi представляет уже много лет подряд, присоединилась Сара Джессика Паркер, еще один амбассадор итальянского бренда — не так давно звезду «Секса в большом городе» можно было заметить на съемках новой рекламной кампании для Intimissimi в Нью-Йорке.
Ирина Шейк не просто позировала для фотографов на красной дорожке, но и приняла участие в самом показе новой коллекции, открыв шоу.
попкорнnews