Ещё
Фото: Ирина Шейк и Сара Джессика Паркер на показе Intimissimi в Италии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото: Ирина Шейк и Сара Джессика Паркер на показе Intimissimi в Италии 

Попкорн News 32 минуты назад
Фото: Попкорн News
Пока Брэдли Купер отдыхает в Малибу с дочкой и друзьями (в числе которых его коллега по «Снайперу» и «Шефу Адаму Джонсу» Сиенна Миллер), Ирина Шейк отправилась в Италию — на презентацию новой коллекции Intimissimi. К Шейк, которая коллекции нижнего белья Intimissimi представляет уже много лет подряд, присоединилась Сара Джессика Паркер, еще один амбассадор итальянского бренда — не так давно звезду «Секса в большом городе» можно было заметить на съемках новой рекламной кампании для Intimissimi в Нью-Йорке.
Ирина Шейк не просто позировала для фотографов на красной дорожке, но и приняла участие в самом показе новой коллекции, открыв шоу.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Джулианна Мур, Кэти Холмс, Приянка Чопра и другие звезды на Неделе моды в Нью-Йорке Кара Делевинь снялась в новой рекламной кампании Puma осень-зима 2018 Меган Маркл вошла в список самых стильных знаменитостей по версии Vanity Fair
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет97
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость38
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II4
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину10
Назван лучший анимационный фильм
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
01:55
Как выглядели звезды в школе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение