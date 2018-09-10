Модные бренды отказываются от живых моделей 

Руководство марки Balmain, кажется, задало новый тренд в модной индустрии. На смену живым моделям пришли идеальные женщины, созданные с помощью компьютерной графики.
Креативный директор модного дома Balmain называет виртуальных моделей буквально «девушками мечты» и уверен, что за ними будущее.
Создатель необычных манекенщиц — Кэмерон-Джеймс Уилсон. Первую свою digital-модель он назвал Shudu и даже создал для нее специальную страничку в Instagram. Сейчас у чернокожей красотки более 140 тысяч подписчиков.
@shudu.gram
Популярность Shudu и натолкнула руководство дома Balmain «пригласить» для своего нового проекта виртуальных моделей.
Специально для рекламной компании модного дома Уилсон с помощью компьютерной графики создал еще двух виртуальных манекенщиц. У них тоже есть имена: Margot и Zhi.
@balmain
Кроме того, пришлось переносить в «виртуальность» и линейки реальной одежды: каждый наряд оцифровывали вручную. На это ушло более месяца.