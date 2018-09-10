Ещё
«Золотая девочка» Кара Делевинь в платье от Balmain на премьере фильма «Её запах»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Золотая девочка» Кара Делевинь в платье от Balmain на премьере фильма «Её запах» 

Журнал ОК! 27 минут назад
Сейчас все только и обсуждают новый выход в свет 26-летней Кары Делевинь. В минувшее воскресенье актриса появилась на красной дорожке фестиваля в Торонто в очень соблазнительном мини-платье. Актриса передставила свой фильм «Её запах».
Фотография: REX/Shutterstock Кара Делевинь
В этот вечер Кара выбрала металлик — золотой наряд с прозрачными вставками, который она дополнила черными ботфортами. Автором наряда выступил бренд Balmain. Драматичности образу добавили бронзовый макияж и небрежная укладка.
Кара Делевинь
В сети оценили фигуру и образ звезды. Пользователи Инстаграм написали, что Кара выглядит «горячо» и «сексуально». Негативных комментариев практически не найти (что не скажешь про реакцию фанатов на новый образ Ирины Шейк).
Кстати говоря, следом за Карой на красную дорожку вышла её (по слухам) девушка Эшли Бенсон. 28-летняя Эшли выбрала в этот вечер более скромный наряд — классическое красное платье длины миди.
Эшли Бенсон
Напомним, что в августе Кару и Эшли застукали в аэропорту Хитроу. Девушки стояли в очереди на паспортный контроль и не скрывали своих чувств от окружающих. По этим снимкам можно судить, что знаменитостей связывают далеко не дружеские чувства.
Журнал ОК!: последние новости
Ирина Шейк сделала короткую стрижку, чтобы высказаться о сильных женщинах Точную копию белого платья Кейт Миддлтон можно купить за 5 тысяч рублей Fashion’s Night Out: Наташа Поли, Маша Фёдорова и другие поклонники шопинга
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет97
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость38
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II4
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину10
Назван лучший анимационный фильм
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
01:55
Как выглядели звезды в школе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение