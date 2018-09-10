«Золотая девочка» Кара Делевинь в платье от Balmain на премьере фильма «Её запах»

Сейчас все только и обсуждают новый выход в свет 26-летней Кары Делевинь . В минувшее воскресенье актриса появилась на красной дорожке фестиваля в Торонто в очень соблазнительном мини-платье. Актриса передставила свой фильм «Её запах».

Фотография: REX/Shutterstock Кара Делевинь

В этот вечер Кара выбрала металлик — золотой наряд с прозрачными вставками, который она дополнила черными ботфортами. Автором наряда выступил бренд Balmain. Драматичности образу добавили бронзовый макияж и небрежная укладка.

Кара Делевинь

В сети оценили фигуру и образ звезды. Пользователи Инстаграм написали, что Кара выглядит «горячо» и «сексуально». Негативных комментариев практически не найти (что не скажешь про реакцию фанатов на новый образ Ирины Шейк ).

Кстати говоря, следом за Карой на красную дорожку вышла её (по слухам) девушка Эшли Бенсон . 28-летняя Эшли выбрала в этот вечер более скромный наряд — классическое красное платье длины миди.

Эшли Бенсон

Напомним, что в августе Кару и Эшли застукали в аэропорту Хитроу. Девушки стояли в очереди на паспортный контроль и не скрывали своих чувств от окружающих. По этим снимкам можно судить, что знаменитостей связывают далеко не дружеские чувства.