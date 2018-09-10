Кьяра Ферраньи вышла замуж в платье Dior, созданном специально для нее

На прошедших выходных самый известный итальянский блогер о моде Кьяра Ферраньи сказала «да» своему возлюбленному — рэперу Федерико Лючия. Вот от кого глупо было бы ожидать скромной неприметной свадьбы, и поклонники Кьяры не ошиблись: взять хотя бы бесподобное подвенечное платье, в котором невеста шла к алтарю… Наряд для девушки, включая именные белоснежные туфли, создал модный дом Dior под личным руководством директора Марии Грации Кьюри. Но были у невесты и особые пожелания: полюбуйтесь на второе платье, пышная юбка которого расшита цитатами из песни Федерико. Получилось очень воздушно и мило!

На самом деле праздник начался еще в пятницу вечером, когда Кьяра и Федерико собрали родных на семейный ужин в одной из достопримечательностей Италии — Палаццо Николачи-де-Вилладората, что на Сицилии. Там Кьяра сияла в розово-золотом платье Prada, украшенном пайетками (и практически забрала у Пэрис Хилтон титул королевы розового). Ну а само торжество прошло в люксовом итальянском отеле Dimora delle Balze, хотя изначально жених и невеста планировали провести его в старинном особняке XVIII века Palazzo Ducecio.

У пары, напомним, есть сынишка Леон, который родился в марте нынешнего года спустя несколько лет отношений. Он тоже присутствовал на церемонии, и для него сшили особенный костюм.

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