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Образ дня: располневшая, но роскошная Кристина Агилера в алой бархатной юбке, кожаном пальто и с булавками в ушах
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Образ дня: располневшая, но роскошная Кристина Агилера в алой бархатной юбке, кожаном пальто и с булавками в ушах 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Уже никого не удивляют новые формы 37-летней Кристины Агилеры, вернувшейся на сцену в формате plus size
А вот ее новому чувству стиля смело можно и удивляться, и завидовать. Агилера-пышка не скрывает свои женственные изгибы, а заставляет их играть в свою пользу. На Неделе моды в Нью-Йорке во время показа Christian Cowan она продемонстрировала смелый образ, в котором совместила красное кожаное пальто с заклепками и молниями, алую бархатную юбку, рваную футболку
Свой рокерский образ Кристина Агилера дополнила брутальными сапогами-чулками и огромными булавками в ушах.
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Фото:Instagram, Global Look Press / Sonia Moskowitz
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