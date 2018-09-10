Образ дня: располневшая, но роскошная Кристина Агилера в алой бархатной юбке, кожаном пальто и с булавками в ушах

Уже никого не удивляют новые формы 37-летней Кристины Агилеры , вернувшейся на сцену в формате plus size

А вот ее новому чувству стиля смело можно и удивляться, и завидовать. Агилера-пышка не скрывает свои женственные изгибы, а заставляет их играть в свою пользу. На Неделе моды в Нью-Йорке во время показа Christian Cowan она продемонстрировала смелый образ, в котором совместила красное кожаное пальто с заклепками и молниями, алую бархатную юбку, рваную футболку

Свой рокерский образ Кристина Агилера дополнила брутальными сапогами-чулками и огромными булавками в ушах.

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Фото:Instagram, Global Look Press / Sonia Moskowitz