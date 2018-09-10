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Марина Александрова: выбор артистичных натур
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Марина Александрова: выбор артистичных натур 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Модные эксперты WomanHit.ru считают, что наряд буквально «проглотил» актрису
Модные эксперты WomanHit.ru считают, что наряд буквально «проглотил» актрису Илья Легостаев Оверсайз по-прежнему впечатляет девушек, и под этим впечатлением многие забывают об опасности быть «проглоченной» большой вещью. Не покидает ощущение, будто для Марины всего этого явно многовато. Анастасия Бойченко Вещи, которые прикидываются чем-то другим, — выбор артистичных натур. Осталось только понять, кто здесь главная звезда: Марина или ее наряд.
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