Марина Александрова: выбор артистичных натур 

Модные эксперты WomanHit.ru считают, что наряд буквально «проглотил» актрису
Модные эксперты WomanHit.ru считают, что наряд буквально «проглотил» актрису Илья Легостаев Оверсайз по-прежнему впечатляет девушек, и под этим впечатлением многие забывают об опасности быть «проглоченной» большой вещью. Не покидает ощущение, будто для Марины всего этого явно многовато. Анастасия Бойченко Вещи, которые прикидываются чем-то другим, — выбор артистичных натур. Осталось только понять, кто здесь главная звезда: Марина или ее наряд.