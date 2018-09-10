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Fenty Beauty выпустил праздничную коллекцию косметики
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Fenty Beauty выпустил праздничную коллекцию косметики 

Heroine.ru 1 час назад
Фото: Heroine.ru
Трудно поверить, но одна из самых влиятельных косметических марок года отмечает свою первую годовщину. Полная инклюзивность: от старта с 40 оттенками тональных средств до глиттера для тела. Чтобы отметить свой день рождения, Fenty Beauty выпускает специальную коллекцию косметики, и заказать ее можно уже сегодня.
https://www.instagram.com/p/BnKaMYdgIHt/?taken-by=fentybeauty В новый набор входит блеск для губ в оттенке «Diamond Milk», а также самый популярный хайлайтер марки «Diamond Bomb». Стоимость продуктов — 18 и 38 долларов соответственно. Бриллиантовые средства выглядят как сверкающая вуаль, которая обеспечивает яркий блеск для лица и тела.
Заказать набор можно на официальном сайте марки fentybeauty.com.
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