Fenty Beauty выпустил праздничную коллекцию косметики

Трудно поверить, но одна из самых влиятельных косметических марок года отмечает свою первую годовщину. Полная инклюзивность: от старта с 40 оттенками тональных средств до глиттера для тела. Чтобы отметить свой день рождения, Fenty Beauty выпускает специальную коллекцию косметики, и заказать ее можно уже сегодня.

https://www.instagram.com/p/BnKaMYdgIHt/?taken-by=fentybeauty В новый набор входит блеск для губ в оттенке «Diamond Milk», а также самый популярный хайлайтер марки «Diamond Bomb». Стоимость продуктов — 18 и 38 долларов соответственно. Бриллиантовые средства выглядят как сверкающая вуаль, которая обеспечивает яркий блеск для лица и тела.

Заказать набор можно на официальном сайте марки fentybeauty.com.