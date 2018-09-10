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3 образа на новую рабочую неделю, когда наступила осень
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3 образа на новую рабочую неделю, когда наступила осень 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Понедельник
Когда температура с утра опускается ниже 15 градусов, можно с чистым сердцем надевать ботинки или ботильоны, и уже никто косо не посмотрит и не возмутится, что вы летом в осенней обуви ходите. А если жаркие месяцы еще не отпускают, то можно сочетать летние вещи с более теплыми. Мы предлагаем дать еще один шанс джинсовому комбинезону из светлого денима и ярким аксессуарам, которые по-осеннему оттенит теплый джемпер темного цвета.
Среда
Среда — маленькая пятница, поэтому именно в этот день надеваем платье. А осеннее настроение помогут создать аксессуары: шапка-бини и меховая сумка — один из главных трендов этой осени.
Пятница
Завершаем рабочую неделю в самом модном и удобном луке. На помощь придут маскулинные вещи: широкие брюки и рубашка, к которым идеально подойдут новые кроссовки adidas Originals Falcon.
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