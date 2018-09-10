3 образа на новую рабочую неделю, когда наступила осень

Понедельник

Когда температура с утра опускается ниже 15 градусов, можно с чистым сердцем надевать ботинки или ботильоны, и уже никто косо не посмотрит и не возмутится, что вы летом в осенней обуви ходите. А если жаркие месяцы еще не отпускают, то можно сочетать летние вещи с более теплыми. Мы предлагаем дать еще один шанс джинсовому комбинезону из светлого денима и ярким аксессуарам, которые по-осеннему оттенит теплый джемпер темного цвета.

Среда

Среда — маленькая пятница, поэтому именно в этот день надеваем платье. А осеннее настроение помогут создать аксессуары: шапка-бини и меховая сумка — один из главных трендов этой осени.

Пятница

Завершаем рабочую неделю в самом модном и удобном луке. На помощь придут маскулинные вещи: широкие брюки и рубашка, к которым идеально подойдут новые кроссовки adidas Originals Falcon.