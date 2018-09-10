Больше цвета: как одеться, чтобы почувствовать себя жительницей экзотической страны

Дизайнер Прабал Гурунг нередко стремится отразить в своих коллекциях мотивы разных культур, чтобы познакомить с ними массовую аудиторию и стереть границы, которые мешают сделать их доступными. Последнее шоу не стало исключением: Гурунг продемонстрировал сплошь эклектику: кислотные цвета, волнистые юбки, трикотажные платья в рубчик с глубокими вырезами, разрезами на талии и плечах, яркие асимметричные костюмы. Дизайнера вдохновил народ Тару, который живет в пустынной местности родного для него Непала: жители, чтобы противостоять полному запустению, носят яркую, необычную одежду. Гурунгу симпатизирует такой подход, а главное — он может пригодиться и рядовому потребителю: любая колоритная вещь заметно разнообразит гардероб и подвигнет на дальнейшие эксперименты.

Фото: IMax Tree