Ещё
Больше цвета: как одеться, чтобы почувствовать себя жительницей экзотической страны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Больше цвета: как одеться, чтобы почувствовать себя жительницей экзотической страны 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Дизайнер Прабал Гурунг нередко стремится отразить в своих коллекциях мотивы разных культур, чтобы познакомить с ними массовую аудиторию и стереть границы, которые мешают сделать их доступными. Последнее шоу не стало исключением: Гурунг продемонстрировал сплошь эклектику: кислотные цвета, волнистые юбки, трикотажные платья в рубчик с глубокими вырезами, разрезами на талии и плечах, яркие асимметричные костюмы. Дизайнера вдохновил народ Тару, который живет в пустынной местности родного для него Непала: жители, чтобы противостоять полному запустению, носят яркую, необычную одежду. Гурунгу симпатизирует такой подход, а главное — он может пригодиться и рядовому потребителю: любая колоритная вещь заметно разнообразит гардероб и подвигнет на дальнейшие эксперименты.
Фото: IMax Tree
Harper’s Bazaar: последние новости
Все оттенки весны: нежно-розовые, бежевые и голубые наряды в новой коллекции Tibi 53 образа для теплого сентября от нью-йоркских стритстайлеров Кейт Босворт, Эмбер Валлетта и Оливия Палермо на показе Escada
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро целоваться будет некому»23
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость41
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину10
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет102
Беременная Мария Порошина развелась с мужем1
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение