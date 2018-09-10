Комбинация и алая помада: простой, но очень сексуальный выход Эмбер Херд

Венецианский фестиваль подошел к концу, но любителям кино некогда грустить по этому поводу: теперь их внимание сконцентрировано на аналогичном событии, проходящем в Торонто. Речь идет о TIFF, куда съехались многие звезды индустрии. В том числе и Эмбер Херд: вечером 9 сентября актриса представляла фильм «Ее запах» вместе с коллегами.

На красной дорожке звезда картины появилась в молочного цвета платье-комбинации со струящимся подолом. Блондинка решила не перегружать образ аксессуарами: его дополнили лишь миниатюрные золотые серьги. А на ногах экс-супруги Джонни Деппа виднелись лодочки в тон наряда. Прическа и макияж красавицы также были минималистичными: волосы убраны наверх, главный акцент в мейкапе — алая помада. Просто и со вкусом!