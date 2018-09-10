«Не покупайте у них белье». Модель plus-size призывает бойкотировать бренд Victoria's Secret

«Я ненавижу Victoria’s Secret», — пожаловалась австралийская плюс-сайз модель Робин Лоули в ток-шоу The Sunday Project, — «Если в их шоу не будет участвовать хоть одна полная девушка, я буду возмущена. В таком случае, не покупайте у них белье. Миру моды пора проснуться», — сокрушалась 29-летняя Робин. В 2015 году Лоули совершила прорыв, появившись в купальнике на страницах Sports Illustrated, но до подиума Victoria’s Secret пока не добралась: «Я не всегда принимала свое тело, я ненавидела его, когда была младше. Сейчас я понимаю, что все из-за медиа — нас учат, что обычные женские фигуры недостаточно хороши».