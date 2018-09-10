«Не покупайте у них белье». Модель plus-size призывает бойкотировать бренд Victoria's Secret 

«Я ненавижу Victoria’s Secret», — пожаловалась австралийская плюс-сайз модель Робин Лоули в ток-шоу The Sunday Project, — «Если в их шоу не будет участвовать хоть одна полная девушка, я буду возмущена. В таком случае, не покупайте у них белье. Миру моды пора проснуться», — сокрушалась 29-летняя Робин. В 2015 году Лоули совершила прорыв, появившись в купальнике на страницах Sports Illustrated, но до подиума Victoria’s Secret пока не добралась: «Я не всегда принимала свое тело, я ненавидела его, когда была младше. Сейчас я понимаю, что все из-за медиа — нас учат, что обычные женские фигуры недостаточно хороши».
Не секрет, что появление на показе такого масштаба открывает новые горизонты и помогает совершить прорыв в модельной карьере, а девушкам со званием «ангела» можно вообще ни о чем больше не волноваться. Ежегодное шоу бельевого бренда пройдет в ноябре, а пока сотни девушек пытаются пройти кастинг и получить престижное звание модели Victoria’s Secret. Как вы понимаете, пышными формами претендентки не отличаются. На данный момент среди утвержденных моделей числятся Адриана Лима, Стелла Максвелл, Лаис Рибейро, которая в прошлом году представила миру роскошный Fantasy Bra, Эльза Хоск, Тейлор Хилл, Сара Сампайо и другие «старички», без которых шоу VS представить сложно. Вернется к своим обязанностям Барбара Палвин, а впервые на подиуме появится Винни Харлоу. По слухам, к ним присоединятся Джиджи и Белла — официального подтверждения еще не было, но вряд ли кто-то захочет отказать сестрам Хадид.