Ультрамодный микс: насыщенные цвета и актуальные принты на лето в новом показе Escada

Показ бренда Escada сезона весна-лето — 2019, прошедший в рамках Недели моды в Нью-Йорке, поражает своей многогранностью. В коллекции нашлось место всему: от одежды в спортивном стиле, выполненной в яркой цветовой палитре, до романтичных платьев и комплектов из крепа в приглушенных болотных оттенках.

Летом 2019 года бренд Escada предлагает нам, наконец, выпустить наружу своего внутреннего попугая и пуститься во все тяжкие при выборе цветовых решений для модных аутфитов: ярко-алый, глубокий синий, желтый и розовый — все эти цвета активно работают в коллекции и создают по-настоящему летнее, веселое настроение.

Креативный директор Escada Даниэль Уингейт решил не озадачивать себя сложным кроем, сделав мощный акцент на цвета. Поэтому с точки зрения конструкции коллекция получилось более чем элегантной и классической: никуда не исчезли спортшик, брючные костюмы с двубортными жакетами, юбки длины миди, легкие пальто и летящие блузы свободных фасонов.

В состав ДНК коллекции вошли несколько стопроцентно трендовых вещей для будущего весенне-летнего сезона, это и кожаное пальто с лого-принтом бренда, и жакет желтого цвета, и платье в черный горох в стиле 80-х, и поясные сумки с аппликацией в виде сердца.

В целом Escada показали интересную и запоминающуюся коллекцию, каждая вещь из которой сможет найти применение в гардеробе многих девушек.

Листай нашу галерею и выбирай вещи, которые хотела бы себе!

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Текст: Дмитрий Полухин**

Фото: vogue.com