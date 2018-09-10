Mansur Gavriel представили коллекцию осень-зима 2018/19

В рамках Недели моды в Нью-Йорке Mansur Gavriel представили коллекцию осень-зима 2018/19. Рэйчел Мансур и Флориана Гавриэль, основательницы бренда, перешли на систему «see now — buy now», поэтому вещи из показанной линейки в ближайшее время можно будет приобрести онлайн и во всех офлайн — бутиках марки.

Классики минимализма, дизайнерский дуэт представил коллекцию, представляющую собой идеальную палитру пирожных macarons (недаром, сервировкой столов в пространстве, где проходило шоу, занимались знаменитые французские кондитеры Ladurée) В пастельные оттенки землянично-розового, бежево-карамельного, лимонного, фисташкового и голубичного окрасились все предметы из новой коллекции Gavriel — плюшевые шубы, удлиненные свитера, юбки-карандаш, двубортные пальто, коктейльные платья и брючные костюмы.

Единственную уступку от привычного минимализма Рейчер и Флориана сделали в обувном сегменте. Хитом показа стали полностью покрытые серебряным, золотым и красным глиттером туфли и ботильоны, своим блеском лишь подчеркивавшие сдержанность основной коллекции. На выходе получился лаконичный и выдержанный осенний гардероб, содержание которого особенно оценят те, кто устал от пестрых принтов и сложносочиненных силуэтов.