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Мама — в брюках, дочка — в мини! Кэтрин Зета-Джонс с 15-летней Кэрис на модном мероприятии в Нью-Йорке
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Мама — в брюках, дочка — в мини! Кэтрин Зета-Джонс с 15-летней Кэрис на модном мероприятии в Нью-Йорке 

Harper’s Bazaar 50 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
9 сентября Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь Кэрис посетили мероприятие Town & Country — 2018 New Modern Swans Celebration, организованное совместно с брендом Michael Kors в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Для выхода в свет 48-летняя актриса выбрала сдержанный, но очень стильный наряд: на ней были черные брюки с высокой талией и блузка-кейп в тон. Также знаменитость надела украшения с рубинами: крупное кольцо и широкое ожерелье. А вот ее дочь предпочла куда более дерзкий наряд: 15-летняя красавица появилась на публике в мини-платье, расшитом жемчужинами. Образ дополняли босоножки на высоком каблуке и длинные золотые серьги.
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