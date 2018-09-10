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Главные тренды в макияже этой осени, которые полюбили знаменитости
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Главные тренды в макияже этой осени, которые полюбили знаменитости 

Карельские вести 2 часа назад
Каждый сезон визажисты диктуют нам, каким цветом помады пользоваться, какие стрелки рисовать и какая кожа (матовая или глянцевая) сейчас в моде. Разумеется, голливудские звезды узнают обо всех тонкостях мейкапа первыми. Поэтому мы решили рассказать и показать тебе наглядные примеры, как нужно выглядеть, чтобы быть в тренде.
Удивительно, но каждую осень (да и зиму) одним из главных трендов в макияже становится акцент на губы. И тут первое место занимают помады винных оттенков, например, рубиновый, алый, пунцовый, бордо, сливовый, бургунди. Матовыми они будут или глянцевыми — не имеет никакого значения. Выбирай тот, который тебе больше нравится. Кстати, помада таких цветов одинаково хорошо смотрится и на девушках с фарфоровой кожей, и на загорелых (все-таки отпуск был совсем недавно).
Еще очень модным по‑прежнему считается нюдовый макияж с сияющей кожей. При этом он должен выглядеть так, будто косметики нанесено совсем чуть-чуть (даже если это не так!). Не стоит пренебрегать легкой базой под мейкап. Но вот тональный крем стоит наносить очень тонким слоем, чтобы все смотрелось легко и естественно. Ресницы прокрась черной тушью, брови выдели фиксирующим гелем, скулы обозначь небольшим количеством бронзера и хайлайтера. А губы подчеркни помадой или карандашом на тон ярче естественного цвета.
Графичные стрелки разных форм всегда смотрятся выигрышно и сексуально на любой девушке. Какие они будут? Черные или цветные, одинарные или двойные, слегка закругленные или прямые — решение за тобой, так как ты можешь позволить себе абсолютно все! Главное — помни, что сами по себе стрелки — яркий элемент макияжа, поэтому помаду стоит выбрать нейтрального оттенка.
Сочетание ярких смоки-айз с глиттером и нюдовой помады — это довольно смелый прием, на который ты можешь решиться, если собираешься на какое-то вечернее мероприятие. Днем с таким макияжем мы бы не советовали ходить. Будь осторожна при нанесении глиттера, так как он любит осыпаться и портить мейк. Чтобы блестки держались, воспользуйся специальной базой. А в идеале отдайся в руки профессионального визажиста, который все сделает за тебя.
Благодарим за помощь в подготовке материала стилиста студии «Алиса в ZAZEРКАЛЬЕ» Дарью Ануфрак.
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