Что надеть в пасмурную погоду, чтобы выглядеть стильно: 75 примеров от модниц Нью-Йорка

Было бы наивно полагать, что лето продлится вечно, и не запастись хотя бы парочкой вещей, которые спасут от первых проливных дождей и порывистого ветра. Например, модниц Нью-Йорка смена погоды совсем не пугает — к летним вещам они добавили маст-хэвы осени: оверсайз-жакеты в клетку, длинные плащи прямого фасона, спортивные штаны с открытыми ботильонами, пальто с анималистичными принтами, рабочие комбинезоны и лыжные кофты. Чему у стритстайлеров стоит поучиться, так это сочетанию различных принтов и любви к ярким цветам. Даже в серую пасмурную погоду можно выглядеть интересно, если надеть босоножки со змеиным паттерном, тренч в контрастную клетку виши, костюм в полоску и фетровую шляпу. Комбинируйте самые неординарные вещи между собой.

Фото: IMAXTREE