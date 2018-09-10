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Что надеть в пасмурную погоду, чтобы выглядеть стильно: 75 примеров от модниц Нью-Йорка
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Что надеть в пасмурную погоду, чтобы выглядеть стильно: 75 примеров от модниц Нью-Йорка 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Было бы наивно полагать, что лето продлится вечно, и не запастись хотя бы парочкой вещей, которые спасут от первых проливных дождей и порывистого ветра. Например, модниц Нью-Йорка смена погоды совсем не пугает — к летним вещам они добавили маст-хэвы осени: оверсайз-жакеты в клетку, длинные плащи прямого фасона, спортивные штаны с открытыми ботильонами, пальто с анималистичными принтами, рабочие комбинезоны и лыжные кофты. Чему у стритстайлеров стоит поучиться, так это сочетанию различных принтов и любви к ярким цветам. Даже в серую пасмурную погоду можно выглядеть интересно, если надеть босоножки со змеиным паттерном, тренч в контрастную клетку виши, костюм в полоску и фетровую шляпу. Комбинируйте самые неординарные вещи между собой.
Фото: IMAXTREE
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