Одеваться как француженка: 24 образа парижанки Каролин де Мегрэ, которые стоит повторить

Муза Карла Лагерфельда , посланница Дома Chanel , звезда стритстайла, продюсер, модель, диджей, актриса и писательница — такой как Каролин де Мегрэ хочется подражать. Ее небрежный и свободный стиль, широкая улыбка и растрепанные ветром волосы покоряют в самое сердце. Настолько, что Каролин пришлось написать о себе книгу. В 2015 году на полках магазинов появился самоучитель по французскому шику «Как почувствовать себя парижанкой, кем бы вы ни были. Любовь, стиль и образ жизни». Вдохновили на работу де Мегрэ, между прочим, журналисты, которые регулярно заваливали парижанку одними и теми же вопросами: «Написать книгу — единственное, что мне оставалось, после того как в каждом городе в любой стране мира меня спрашивали, что должно быть в гардеробе парижанки? Как придать волосам этот чуть-чуть растрепанный, но в то же время ухоженный вид? И конечно, какой же он, идеальный мужчина?»

Всеми советами, которые Каролин подробно расписала в книге, она сама следует беспрекословно. Глядя на ее фото, понимаешь, что французский стиль — это в первую очередь умение всегда радоваться жизни, любить и окутывать шармом любого, проходящего мимо, а одежда лишь способ аккуратно донести до мира свою внутреннюю красоту. Чтобы делать это как парижанки, вам понадобятся белые рубашки, объемные пальто, свободно сидящие брюки, не слишком короткие платья, прямого кроя жакеты и несколько пар классических ботинок. А как все это сочетать, научит Каролин де Мегрэ.