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Бренд нижнего белья раскритиковали за пропаганду педофилии
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Бренд нижнего белья раскритиковали за пропаганду педофилии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На сайте ретейлера Dolls Kill появилось женское нижнее белье в духе романа Владимира Набокова «Лолита». Об этом сообщает Metro.
В онлайн-магазине представлены белые кружевные топы и короткие шорты, белье с фруктовым принтом, а также красные трусы и бюстгальтеры с именем Lolita. Вся линейка выпущена под названием So Precocious («Развитая не по годам»).
Многие покупатели решили, что компания пропагандирует педофилию. «Вещи из этой коллекции очень похожи на те, что носила Лолита в фильме. Одеваться как жертва сексуального домогательства cовсем не модно», — писали одни в комментариях к фотографии в Instagram-аккаунте Dolls Kill.
«Прославление насилия и культуры педофилии», — высказались другие.
«О да! Отчим регулярно насилует 12-летнюю девочку! И теперь мы хотим приучить мужчин к инфантилизации женщин!» — возмущались третьи.
«Лолита» — роман Владимира Набокова, впервые опубликованный в 1955 году на английском языке в Париже. Произведение переведено на русский язык во второй половине 1960-х годов и считается одной из самых выдающихся книг в ХХ веке.
В августе австралийский бренд Hommemystere выпустил кружевное нижнее белье для мужчин. Коллекция включает себя множество моделей бюстгальтеров и трусов, изготовленных из шелка, сатина и кружева. Все модели представлены в пяти размерах: от S до XL.
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