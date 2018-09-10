Ещё
Беззащитные шипы «на платьях из цветов» в новой коллекции Badgley Mischka
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беззащитные шипы «на платьях из цветов» в новой коллекции Badgley Mischka 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Культ женственности и материнства: обилие цветочных аппликаций и принтов, модели выходящие за руку с маленькими девочками, пышные наряды для торжеств и платья, подчёркивающие достоинства фигуры — Badgley Mischka представил коллекцию сезона весна-лето — 2019 в рамках нью-йоркской Недели моды.
На фоне ультрамодных показов и разговорах о топ-моделях и трендах сезона, показ Badgley Mischka кажется чем-то совсем иным. Кажется, что дизайнеры бренда, воспевая в своих вещах женщину, забыли о моде и тенденциях. Прославившиеся созданием вечерних туалетов и коктейльных платьев, Марк Бэджли и Джеймс Мишка всегда находят, чем удивить преданных поклонниц бренда, в числе которых Мадонна, Дженнифер Лопес и Сара Джессика Паркер.
В будущем сезоне Марк и Джеймс обещают в буквальном смысле осыпать женщин цветами: всевозможные аппликации и вышивки на макси-платьях, акцент в виде цветка из ткани на вечернем платье по фигуре — все это ни что иное, как настоящий праздник весны!
В коллекции Badgley Mischka каждая модница сможет выбрать наряд на вечер, вне зависимости от дресс-кода и настроения вечеринки. Так, блестящие платья серебристых и бронзовых оттенков отлично подойдут для шальной вечеринки с реками шампанского, а светлые брючные костюмы — для более официального приема.
Смори нашу галерею и вдохновляйся цветочным весенним настроением показа!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Текст:Дмитрий Полухин
Фото: vogue.com
WMJ.ru: последние новости
Оперный голос и афрокосы: красотка из Нью-Йорка завоевала титул «Мисс Америка» Кислотные цвета, шотландский тартан, сияющий металлик и другие тренды сезона осень-зима — 2018-2019 Образ дня: 31-летняя Полина Гагарина показала суперстройные ноги в небесно-синем мини-платье и сияющих туфлях
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещи, которые приносят беду2
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость41
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину10
«Скоро целоваться будет некому»24
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет105
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение