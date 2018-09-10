Беззащитные шипы «на платьях из цветов» в новой коллекции Badgley Mischka

Культ женственности и материнства: обилие цветочных аппликаций и принтов, модели выходящие за руку с маленькими девочками, пышные наряды для торжеств и платья, подчёркивающие достоинства фигуры — Badgley Mischka представил коллекцию сезона весна-лето — 2019 в рамках нью-йоркской Недели моды.

Сара Джессика Паркер. На фоне ультрамодных показов и разговорах о топ-моделях и трендах сезона, показ Badgley Mischka кажется чем-то совсем иным. Кажется, что дизайнеры бренда, воспевая в своих вещах женщину, забыли о моде и тенденциях. Прославившиеся созданием вечерних туалетов и коктейльных платьев, Марк Бэджли и Джеймс Мишка всегда находят, чем удивить преданных поклонниц бренда, в числе которых Мадонна, Дженнифер Лопес

В будущем сезоне Марк и Джеймс обещают в буквальном смысле осыпать женщин цветами: всевозможные аппликации и вышивки на макси-платьях, акцент в виде цветка из ткани на вечернем платье по фигуре — все это ни что иное, как настоящий праздник весны!

В коллекции Badgley Mischka каждая модница сможет выбрать наряд на вечер, вне зависимости от дресс-кода и настроения вечеринки. Так, блестящие платья серебристых и бронзовых оттенков отлично подойдут для шальной вечеринки с реками шампанского, а светлые брючные костюмы — для более официального приема.

Смори нашу галерею и вдохновляйся цветочным весенним настроением показа!

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Текст:Дмитрий Полухин

Фото: vogue.com