Escada представили коллекцию весна/лето 2019

В Нью-Йорке в рамках Недели моды Escada представили коллекцию весна/лето 2019. Показ проходил в стенах Арсенала седьмого полка, старинного здания 19 века, расположенного на Парк-авеню. Среди приглашенных гостей были замечены Эмбер Валлетта, Кейт Босуорт , Леандра Медин и Каролин Даур. В дефиле приняли участие Джоан Смоллс , Лара Стоун, Адут Акеш, Аманда Мерфи, Марче Верхуф. Лайнези Монтеро и Грейс Элизабет. Ответственными за бьюти-образы моделей выступили визажист Пэт МакГрат и звездный парикмахер Гвидо Палау.

Представленная коллекция стала дебютной для Найла Слоуна, занявшего в июне этого года пост креативного директора Escada. Переосмысливать наследие немецкого модного дом, основанного в далеком 1978 году, дизайнер взялся осторожно, но вполне уверенно. При этом отказываться от знаковых для бренда кодов — силуэтов power woman (пиджаков с акцентированными плечами, популярными в 80-е), ярких насыщенных цветов, крупных латунных пуговиц и изображения скакуна (Escada — это имя лошади, победившей на скачках, на которую Маргарет и Вольфганг Лей поставили и выиграли) — Слоун не стал, а лишь углубил и развил, сделав поправку на актуальные тренды и вкусы современной аудитории.

Так, в весенне-летнюю коллекцию обновленного Escada вошли узкие юбки-карандаш, удлиненные пиджаки с акцентом на талии и плечах, прямые струящиеся брюки, шелковые рубашки и женственные платья — миди. Работая над линейкой, дизайнер вдохновлялся стилем культовых «Деловой женщины» и «Красотки», вышедших на рубеже 80-90-х, поэтому без знаковых цитат — бежево-белого «гороха» и маскулинных силуэтов — в новом сезоне тоже не обошлось.