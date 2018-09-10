Модный разбор: повторяем самые актуальные тренды Венецианского фестиваля

1 Наоми Уотсс: анималистика

Еще больше звездных нарядов

«Новая волна 2018»: лучшие наряды конкурсаВыход Наоми Уотсс на церемонии закрытия Венецианского кинофестиваля был одним из самых эффектных. Актриса, вошедшая в состав жюри, выбрала для красной дорожки черное полупрозрачное платье с бабочкой на груди и воздушными оборками на плечах. Наоми продемонстрировала не только блестящий вкус, но и знание последних тенденций. Ведь изображения животных — один из главных осенних трендов.

Комбинируйте платье с анималистическим принтом со спокойными однотонными аксессуарами. Если платье такой расцветки для вас слишком радикальное решение, присмотритесь к сумкам, клатчам и прочим аксессуарам. Помните, что чем крупнее принт, тем больше он визуально увеличивает объемы.

Платье Warehouse, 6 599 р Платье ТВОЕ, 599 р Платье Ruxara, 4 990 р 2 Гая Де Лаурентиис: викторианский стиль Итальянская актриса Гая Де Лаурентиис вышла на красную ковровую дорожку в черной юбке в пол и белой блузе в викторианском стиле — еще одном ультрамодном тренде осени. В этом сезоне от эпохи королевы Виктории и ее фирменного стиля возьмите: блузы с объемными рукавами и кружевом, сочетание черного и белого, цвет слоновой кости, рюши, жемчуг и бархат.

Гая Де Лаурентиис Повторяем образ Гаи Де Лаурентиис

Чтобы не выглядеть так, будто вы оделись на костюмированный бал, ограничьтесь одним предметом одежды или аксессуаром в викторианском стиле. Самый универсальный вариант — блуза с широкими рукавами. Она уместна как на работе, так и на светской вечеринке. Кипельно-белый цвет замените слоновой костью. Этот оттенок очень в духе викторианской эпохи.

Блуза Love Republic, 2 699 р Блуза River Island, 3 699 р Блуза River Island, 3 999 р 3 Мила Суарес: камуфляжный принт Актриса Мила Суарес выбрала для Венецианского кинофестиваля весьма экстравагантный наряд: платье в пол с камуфляжным принтом, украшенное пайетками. На красной дорожке нечасто увидишь такое смелое решение, однако, Мила рискнула и не прогадала — образ получился современным и дерзким. В этом сезоне в моду вернулся стиль милитари. И стилисты советуют комбинировать его именно с вечерними элегантными нарядами.

Мила Суарес Повторяем образ Милы Суарес

Выбирая образ в стиле милитари, играйте на контрасте элегантного фасона и «воинственной» расцветки. Эффектнее всего камуфляж смотрится на коктейльных платьях, юбках и блузах. Аксессуары в стиле милитари послужат прекрасным акцентом в повседневном образе.

Платье Indreams, 10 590 р Юбка M, a, k you are beautiful, 3 570 р Сумка, Vostro, 9 200 р 4 Трине Дюрхольм: открытые плечи Открытые плечи — настоящая классика вечерних нарядов и красных ковровых дорожек. И Трине Дюрхольм в который раз доказала это. Датская актриса появилась на церемонии закрытия в атласном красном комбинезоне со спущенными плечами, уравновесив открытую зону декольте брюками-клеш от бедра в классическом стиле.

Трине Дюрхольм Повторяем образ Трины Дюрхольм

Чтобы образ не получился слишком откровенным, соблюдайте баланс: открыты плечи подразумевают длинную юбку или брюки. Если вы надевайте платье с открытыми плечами, то откажитесь от разрезов и экстремально короткой длины. С открытыми плечами лучше всего смотрятся высокие прически, визуально удлиняющие шею.

Платье Miss Selfridge, 3 299 р Платье Karen Millen, 10 499 р 5 Лола Кламрот: брючный костюм В этом сезоне брючный костюм стал полноценной альтернативой вечернему платью. Теперь, чтобы выглядеть эффектно на светском мероприятии, вовсе необязательно нести за собой длинный неудобный шлейф. Достаточно выбрать яркий стильный брючный костюм, как это сделала актриса Лола Клармот. Лола надела алый костюм из матовой ткани с атласными отворотами и лампасами.

Лола Кламрот Повторяем образ Лолы Кламрот

Сдержанные оттенки оставьте для офиса, на выход выбирайте брючный костюм алого, синего, бордового или белого цветов. Подденьте под пиджак топ в бельевом стиле или наденьте его на голое тело — это еще один смелый тренд сезона. Дополните брючный костюм простыми аксессуарами, которые не будут отвлекать на себя внимание.

Брючный костюм Glam Goddess, 7 590 р Брючный костюм Bezko, 8 500 р Брючный костюм Zerkala, 7 500 р Фото: glooballookpress.com