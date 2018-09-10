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Кутюрные платья, венки из цветов и даже бабочки: смотрим показ Rodarte в Нью-Йорке
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Кутюрные платья, венки из цветов и даже бабочки: смотрим показ Rodarte в Нью-Йорке 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Немного «свежего» кутюра решил показать Дом моды Rodarte в рамках Недели моды в Нью-Йорке. И дело тут не только в фасонах, а скорее в цветах и бабочках. Весенне-летняя коллекция бренда — ода женственности, весне и красоте.
Спустя два года Rodart вернулся в родной Нью-Йорк, до этого дизайнеры бренда Кейт и Лаура Малливи представляли свои коллекции в рамках Недели высокой моды в Париже. Кстати, если там их деми-кутюрные платья выглядели практически привычными, то вот в «стритовой» атмосфере Нью-Йорка они работают уже совсем по-другому: коллекция Rodarte — для тех и о тех, кто еще верит в романтику, носит рюши, да и вообще готов чувствовать себя девочкой в любое время дня и ночи.
Кстати, если ты вдруг собралась замуж — у Rodarte можно подглядеть весьма интересные и актуальные идеи для свадебного наряда. Никаких платьев-тортов, лишь абсолютная женственность, причем не только в белом цвете: показ закрывали модели в алом и черном подвенечных нарядах.
Листай галерею и выбирай платье по душе!
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Текст: Диана Гербер
Фото: Vogue.com
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