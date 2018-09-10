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В «Гараже» откроется выставка об одежде в искусстве
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В «Гараже» откроется выставка об одежде в искусстве 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В музее современного искусства «Гараж» 12 сентября начнется осенняя выставочная программа. Одна из новых выставок — «Ткань процветания» — международный проект, посвященный одежде в искусстве вне контекста модной индустрии. Главная идея выставки — что будет, если исключить из разговора об одежде в произведениях искусства тему моды? В экспозицию войдут работы более чем 40 художников с пяти континентов, от представителей исторического авангарда, советского и бразильского андерграунда до классиков современного искусства и молодых авторов. Выставка будет открыта до 27 января 2019 года.
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