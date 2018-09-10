8 фэшн-идей Карла Лагерфельда: от «очков для некрасивых» до сумки-хулахупа

Дизайнер Chanel , Fendi и одноименного бренда Карл Лагерфельд феноменально работоспособен и прямолинеен: по его высказываниям о недостатках коллег, знаменитостей и британских монархов составляют цитатники и фэшн-монограммы. Но главные фразы Карл произносит не вербально, а визуально — в день 85-летия кайзера вспоминаем его революционные (и иногда странные) нововведения в моду.

Шуба — это удобная верхняя одежда Карл Лагерфельд работает в доме Fendi уже более 50 лет, придя в него после стажировки в Balmain, сотрудничества с Jean Patou и подъема бренда Chloè. На новом посту дизайнеру не нужно было придумывать сотни вариаций кашемирового пальто, эпатировать публику откровенными декольте моделей и создавать платья с байроновскими воротниками — главная задача кайзера заключалась в трансформации меха. «Тогда дом ассоциировался с норковыми шубами для домохозяек среднего достатка, а сестры Фенди хотели свежей крови», — рассказывал Лагерфельд. Изменив количество материала на качество, он сделал шубы для европеек, а не сибиряков: в соболином монто, песцовом жилете и лисьем трансформере можно было гулять, танцевать и прыгать в сугроб без особого дискомфорта. Сегодня Карл создает из меха не только шубы, но и платья, сумки и бомберы — они получают моментальный солд-аут несмотря на агрессию PETA и мировой отказ от натуральных ресурсов.

Строительные жилеты отлично вписываются в повседневный лук Урбанистические жилеты со светоотражателями, появившиеся в мужских коллекциях Heron Preston, Palm Angels и Louis Vuitton на будущий сезон, Карл Лагерфельд пропагандировал еще 10 лет назад, сочетая вещь с black-tie костюмом. По просьбе французской инспекции дорожной безопасности дизайнер снялся в социальной рекламе со слоганом: «Он желтый, он уродливый, он ни с чем не сочетается, но он может спасти вам жизнь». Карл делает модной даже самую обычную вещь, все сразу захотели выглядеть так же, но решились на это только сейчас — с «чуть» запоздалой, но массовой поддержкой его коллег.

Кроссовки можно носить с кутюрными платьями Новая веха спорт-шика началась с весенне-летнего показа Chanel на Неделе Высокой моды в 2013-м, когда Карл нарядил Кару Делевинь в кроссовки вкупе с кутюрным свадебным платьем. Для того времени это была такая же великая революция, как сегодняшняя легализация шлепанцев на носки, поэтому звезды мирового стристайла ринулись искать новые применения идее Лагерфельда. Кроссовки теперь носили не только со спортивным костюмом, но и с длинными юбками, женственными костюмами и платьями подружек невесты, а дизайнеры стали декорировать их стразами вместо полосок и шелковыми лентами вместо шнурков.

Большие очки созданы для «некрасивых» Карл Лагерфельд активный (и прямолинейный) противник женщин плюс-сайз, низких мужчин и некрасивых людей, что подтверждает нарядами «модельной» длины и маленьких размеров. В 2013-м он также выпустил очки, которые, по его словам, «делают привлекательными даже самых уродливых» — они закрывали половину лица благодаря округлой форме и затемненным линзам. Идею перенял Алессандро Микеле, два года спустя пришедший на позицию дизайнера Gucci: он назвал очки «для некрасивых» «бабушкиными» и превратил из скандального прецедента в тенденцию.

Люксовые бренды должны объединяться с масс-маркетом Карл Лагерфельд был первым дизайнером, выпустившим коллаборацию с H&M — после него шведский масс-маркет предлагал сотрудничество Stella McCartney, Victor & Rolf, Roberto Cavalli, Comme des Garcons, Lanvin, Versace, Marni, Alexander Wang, Balmain, Erdem и каждый раз получал солд-аут еще на моменте предзаказа. По мнению дизайнера, такие коллекции делают вещи от люксовых брендов доступнее: 30 мужских и женских изделий Karl Lagerfeld X H&M стоили в три раза дешевле костюмов, платьев и футболок одноименной марки немецкого кайзера. Хотя и эту идею он сумел превратить в скандал: сразу же после выхода совместной коллекции Карл обвинил H&M в снобизме, рассказав, что они выпустили гораздо меньше вещей, чем планировалось, и продавали их в том числе и в больших размерах — Лагерфельд, игнорирующий XL и XXL, хотел сделать коллекцию исключительно для худышек.

Твидовым может быть все: от костюмов до бомберов Один из ключевых материалов Chanel — твид — Карл не перестает использовать даже после 35 лет работы во французском бренде. Более того, он трансформирует его из ткани времен розового костюма Жаклин Кеннеди в футуристичный элемент и создает из твида платья, бобмеры, сумки и даже кроссовки. «Коко возненавидела бы то, что я делаю. Но у компании есть лицо, и то, как именно обновлять его — моя забота», — объясняет Карл прогрессивные задумки.

Митенки — лучший аксессуар Из твида Карл делает даже свой любимый аксессуар — перчатки без пальцев, которые регулярно появляются в коллекциях Chanel и его одноименной марки. Никакого рок-н-ролла и бабушкиного вязания: длинные перчатки идут вкупе с кейповыми пиджаками, а ультракороткие — с платьями для красной дорожки какого-нибудь фестиваля. Сам Лагерфельд носит митенки из кожи или сетки, сочетая их с другими ключевыми элементами своего образа — черными пиджаками, шелковыми галстуками, бриллиантовыми брошами и, конечно, солнцезащитными очками.

Главное в модном образе — артистичная сумка 70% продаж любого бренда — это аксессуары и парфюмерия, поэтому дизайнеры стараются не перебарщивать с задумками и выпускать простые, вместительные и сочетающиеся с любой одеждой сумки. Карл — один из первых дизайнеров марки с многолетней историей, который разбавил базовую линейку настоящими арт-объектами. К моделям Boy, 2.55 и Shopping добавились сумки-хулахупы, кросс-боди в виде молочного пакета, клатч в продуктовой корзине и минодьер а-ля спасательный круг, способные сделать «instagrammable» даже самый минималистичный образ. Сегодня стейтмент-сумки есть практически у каждого крупного бренда, причем продаются они еще с большим успехом, чем универсальные (часто скучные) экземпляры. Фото: Shuttersrock, vogue.com