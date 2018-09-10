В Музее Москвы проходит уникальная выставка «Hermes». За кулисами"

В Провиантских складах, которые с недавних порс стали выставочными залам Музея Москвы, не только показывают изделия прославленной французской фирмы, но и рассказывают, как изготавливаются самые славные на свете аксессуары для верховой езды.

Изделия от «Hermes», которой сегодня руководит уже шестой представитель династии Дюма (с писателем ничего общего) — фирма существует с 1836-го года, уже объехал с экспозицией пол-света.

"Hermes" сегодня — это не только самые дорогие в мире перчатки и галстуки для скачек, но и изделия из хрусталя и фарфора, часы и обувь, одежда и сумки.