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В Музее Москвы проходит уникальная выставка «Hermes». За кулисами"
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В Музее Москвы проходит уникальная выставка «Hermes». За кулисами" 

Ревизор.ru 35 минут назад
Фото: Ревизор.ru
В Провиантских складах, которые с недавних порс стали выставочными залам Музея Москвы, не только показывают изделия прославленной французской фирмы, но и рассказывают, как изготавливаются самые славные на свете аксессуары для верховой езды.
Изделия от «Hermes», которой сегодня руководит уже шестой представитель династии Дюма (с писателем ничего общего) — фирма существует с 1836-го года, уже объехал с экспозицией пол-света.
"Hermes" сегодня — это не только самые дорогие в мире перчатки и галстуки для скачек, но и изделия из хрусталя и фарфора, часы и обувь, одежда и сумки.
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