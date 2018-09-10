Почему все вдруг взяли и полюбили украшения из желтого золота

Ирина Щапова , журналист, феминистка и неугомонный шопоголик На днях мы озадачились вопросом: отчего еще в 2000-х желтое золото принято было клеймить за чрезмерный блеск и нахальную пошлость, а теперь, на показах 2018 года, этот драгоценный металл фигурирует практически в каждом втором шоу? У нас есть собственная версия: в конце прошлого десятилетия мы заполучили такое явление, как бум спортивного стиля в качестве повседневного, а следом выучили и слово «нормкор» про однообразную одежду-униформу, которая, оказывается, тоже имеет право зваться трендом.

Alberta Ferretti, осень-зима 2018/2019

Jacquemus, осень-зима 2018/2019

Ну а раз уж легинсы и толстовки можно чуть ли не в офис, а серая водолазка и черные брюки — это полноценный модный образ, то чем все это украшать? Вот тут все и вспомнили про сильный характер и смелый нрав желтого золота и принялись петь ему дифирамбы. И правда, к спортивному костюму золотые серьги-нити подходят прекрасно, а уж как золотые кулоны и цепочки заставляют «играть» обычную белую рубашку, вы уже, наверно, в каждом втором инстаграм-блоге видели. Наши личные симпатии желтое золото завоевывает еще и потому, что его блеск чудесным образом подходит осени.

Серьги из желтого золота

Не гарантируем, что эти серьги восполнят дозу витамина Д, но уж точно придадут лицу сияние. Для усиления эффекта стоит сразу брать комплект — в такой же стилистике выполнен еще и кулон из желтого золота.

Серьги SL, желтое золото (заказать)

Браслет из желтого золота

Если сильный характер и цепкая хватка — это про вас, то почему бы не обозначить заранее, чего вашим соперникам и конкурентам стоит опасаться? Например, через украшения с сильной энергетикой и харизмой.

Браслет SL, белое и желтое золото (заказать)

Серьги-нити из желтого золота

Такие фантастические украшения раскрывают все свои свойства в движении: гарантируем вам, что даже при наличии естественного макияжа и самой простой прически они запросто создадут впечатление, что вы подготовились к торжественному мероприятию.

Серьги-нити SL, желтое золото (заказать)

Подвеска из желтого золота

«На вес золота» — крылатое выражение, которое напоминает нам о том, как раньше состояние мерили в золоте, а не в банкнотах. Данное украшение изготовлено в трех вариантах: дизайн неизменен, но вот размер и цена отличаются.

Подвеска SL, желтое золото (заказать)

Кольцо из желтого золота

Крошечный фианит превосходно завершает композицию этого крупного украшения необычной формы. А раз уж носить украшения комплектами — это больше не моветон, то мы добавили бы к нему еще и браслет с идентичным дизайнерским замыслом.

Кольцо SL, желтое золото, фианит (заказать)

Браслет из желтого золота

Украшения из желтого золота дают возможность иметь свое личное солнце или даже два и носить их на руке как напоминание о том, что хорошая погода иногда начинается с настроения и мотивации.

Браслет SL, желтое золото, фианиты (заказать)

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите