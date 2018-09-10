10 главных вещей этой осени

1.

Неоновые цвета — главная фишка этого осенне-зимнего сезона. Пока все поголовно оденутся в типично осенние цвета, типа бордового, терракотового и серого, вы станете самой стильной и яркой. Платье Boohoo вам в помощь.

2.

Белые ботильоны на каблуке должны были появиться в вашем гардеробе еще в прошлом году, но, так и быть, мы вас простим за такое упущение. Обязательно дайте этой обуви шанс, а она вас точно не подведет — любые луки с ними будут выглядеть в сотню раз лучше.

3.

Платье в викторианском стиле с асимметричной юбкой — must have этой осени. Носим его с казаками и кожаной курткой.

4.

Этот аксессуар овладел умами передовых селебрити и модных гуру — сумка из искусственного меха. Она уже сейчас мелькает в нашем Instagram, а с наступлением холодов предсказываем ей монополию на рынке аксессуаров. Что ж, мы и не против!

5.

Бахрома — один из главных треднов этого года, а теплый удлиненный кардиган фиолетового цвета с такой деталью — попадание в яблочко с большого расстояния! А весенне-летняя коллекция французского бренда Longshamp, кстати, подтвердила наши догадки — бахрома останется актуальной и весной 2019. Какие еще нужны аргументы?

6.

Когда мы думаем об осени, то в голову сразу приходят два материала — кожа и винил. Летом в таких не находишься, а вот осенью и зимой вещи из этих материалов идут на ура. Держа эту мысль в голове, мы отправились на поиски идеальной куртки на этот сезон. Нашли у A. M. G.

7.

После недавнего показа Tom Ford мы теперь не можем выкинуть из головы эти яркие леопардовые брюки, которые уже успела опробовать Кендалл Дженнер . Теперь и вам они будут сниться, мы уверены! #sorrynotsorry

8.

Мы, конечно, надеемся, что до теплой верхней одежды нам еще далеко, но вдруг вы предпочитаете к заморозкам заранее готовиться. Вот вам идея — крутое полупальто Katya Dobryakova с контрастными деталями на спине, рукавах и воротнике.

9.

Джинсовая юбка давно стала звездой стристайла — без нее сейчас не обходится ни одна модная сходка перед шоу на Неделе моды в Нью-Йорке, а уж о том, что она идеально впишется в любой гардероб, даже если вы не собираетесь попасть в фотохронику с показов, и говорить нечего.

10.

На одной волне со сторонниками неоновой лихорадки оказались и поклонники пастельных цветов. Мы решили пойти дальше и нашли сумку цвета пыльной розы с ремнем через плечо Coach, которую украшает принт «матрешка» — модель Swagger 20 создана специально для России и будет продаваться только во флагманском магазине марки в ГУМе. Фанатам уникальных вещей посвящается!