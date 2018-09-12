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Фотосессия в пакете: Виктория Бекхэм отметила 10-летие своего бренда
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Фотосессия в пакете: Виктория Бекхэм отметила 10-летие своего бренда 

Eva.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Eva.ru
44-летняя бывшая участница группы «Spice Girls» Виктория Бекхэм считается самой успешной из экс-перчинок, чем по праву может гордиться. Она построила успешную карьеру в индустрии моды и на днях отметила юбилей собственного бренда. Селебрити своеобразно отпраздновала знаменательное событие, приняв участие в необычной фотосессии.
Виктория Бекхэм не только успешная жена и мать четверых детей, но и вполне реализована в профессиональном плане. Она не стала почивать на лаврах славы, довольствуясь статусом супруги богатого футболиста Дэвида Бекхэма. Сразу после завершения музыкальной карьеры в составе женского коллектива «Spice Girls» она начала развиваться как модный дизайнер и бизнес-леди. Кажется, все, за что берется знаменитая красавица, удается ей на «отлично», ведь она умеет добиваться поставленных целей. От воссоединения с бывшими коллегами по группе она отказалась, предпочитая двигаться только вперед, а не возвращаться назад.
На днях Бекхэм оригинально отметила 10-летие своей торговой марки, устроив фотосессию… в пакете. Виктория облачилась в боди нюдового оттенка и надела белые туфли на высоком каблуке. В рамках рекламной кампании красавица представила лимитированную коллекцию футболок с принтами в виде ее ног, торчащих из фирменного пакета: «Этот сезон знаменует 10-летний юбилей моего бренда! Когда Марк Джейкобс показал мне, что я вышла из сумки около десяти лет назад, это действительно было началом моего путешествия в индустрию моды».
Юбилейная лимитка Виктории Бекхэм поступит в продажу во время презентации новой коллекции бренда на лондонской Неделе моды. Как известно, муж звезды также покоряет вершины модной индустрии и в текущем году стал послом британской моды, продвигая бренды своей страны за границей. На днях звездная чета вместе с детьми снялась для журнала Vogue и рассказала о своей жизни и пути к успеху.
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