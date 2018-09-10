Виктория Бекхэм приняла участие в оригинальной фотосессии в бумажном пакете

Виктория Бекхэм отмечает юбилейную 10-ю годовщину основания именного бренда. В честь этого дизайнер приняла участие в забавной фотосессии и предстала перед поклонниками в виде «содержимого» бумажного пакета собственной марки.

Забавными кадрами с фотосессии экс-перчинка поделилась сегодня в своем Инстаграм-аккаунте. Главным фотографом кампании стал немец Юрген Теллер . Его также можно увидеть на одном из кадров вылезующим из пакета. История фотографий отсылает к далекому 2008 году, когда Виктория принимала участие в подобной съемке для бренда Marc Jacobs.

Стоит отменить, что супруга Дэвида Бекхэма демонстрирует шикарную фигуру и изящные ножки, что доказывают, что Виктория находится в отличной форме, как и деять лет назад.

Напомним, британская певица и модель Виктория Бехэм открыла в себе талант дизайнера в 2008 году. Прошло 10 лет, а ее бизнес до сих пор остается на плаву, а бренд Victoria Beckham сегодня является одним из топовых по пошиву одежды, в том числе и для королевских особ.