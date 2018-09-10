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Виктория Бекхэм приняла участие в оригинальной фотосессии в бумажном пакете
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Виктория Бекхэм приняла участие в оригинальной фотосессии в бумажном пакете 

Журнал ОК! 17 минут назад
Виктория Бекхэм отмечает юбилейную 10-ю годовщину основания именного бренда. В честь этого дизайнер приняла участие в забавной фотосессии и предстала перед поклонниками в виде «содержимого» бумажного пакета собственной марки.
Забавными кадрами с фотосессии экс-перчинка поделилась сегодня в своем Инстаграм-аккаунте. Главным фотографом кампании стал немец Юрген Теллер. Его также можно увидеть на одном из кадров вылезующим из пакета. История фотографий отсылает к далекому 2008 году, когда Виктория принимала участие в подобной съемке для бренда Marc Jacobs.
Стоит отменить, что супруга Дэвида Бекхэма демонстрирует шикарную фигуру и изящные ножки, что доказывают, что Виктория находится в отличной форме, как и деять лет назад.
Напомним, британская певица и модель Виктория Бехэм открыла в себе талант дизайнера в 2008 году. Прошло 10 лет, а ее бизнес до сих пор остается на плаву, а бренд Victoria Beckham сегодня является одним из топовых по пошиву одежды, в том числе и для королевских особ.
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