Чем отличаются капри от бриджей?

Ка́при — это преимущественно женские повседневные брюки прямого кроя и длиной до середины голени, вошедшие в моду в 40-х годах на острове Капри в Италии. В качестве предмета современного гардероба их возродила немецкий дизайнер Соня де Леннарт, делав капри невероятно популярными вплоть до 60-х годов ХХ века. Ее капри были узкими, длиной до лодыжек и имели разрезы с внешней стороны внизу каждой штанины.

Бри́джи (англ. breeches, britches) — это изначально мужские спортивные укороченные брюки длиной до колена с плотными манжетами, пришедшие в современный гардероб из западноевропейского костюма XVI–XVIII вв. Бриджи имеют вековую историю, они побывали на поле боя, использовались для верховой езды и спорта, вошли в спортивную форму американских футболистов и бейсболистов, постепенно проникли и в женский гардероб.

Как правильно выбирать и носить брюки капри?

Выбирая брюки капри, помните о том, что важен каждый сантиметр, особенно если вы являетесь обладательницей соблазнительных форм категории plus size. Эти брюки решают, насколько длинными и стройными будут выглядеть ваши ноги. Беспроигрышным вариантом для любого типа фигуры станут прямые капри свободного кроя с аккуратными подворотами, открывающими самую изящную часть ноги — щиколотку. Безусловно, наиболее эффектно такие брюки смотрятся с обувью на каблуке и танкетке. Подбирая гардероб на каждый день, вы можете создавать образ с капри и в стиле спортшик, который прежде всего подразумевает удобную обувь на плоском ходу: кроссовки и кеды отлично смотрятся с брюками капри.

Какие фасоны брюк сделают вас стройнее

Узнать больше о выборе женских брюк:

Как подобрать брюки по типу фигуры

Капри, шорты и другие способы сделать ноги визуально длиннее

Капри — идеальные брюки для женщин 40+. С чем их носят звезды?