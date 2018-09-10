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Модели в «голых» купальниках из изоленты вышли на подиум
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Модели в «голых» купальниках из изоленты вышли на подиум 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
В рамках недели моды в Нью-Йорке на подиум вышли девушки, поразившие всех своими нарядами. На обнажённые тела моделей были наклеены кусочки разноцветной изоленты. Да-да, вы не ослышались, модные кутюрье в своих смелых проектах теперь используют и строительные материалы.
Необычные купальники создал дизайнер Джоэл Альварез (Joel Alvarez) специально для американского модного дома Black Tape Project. Это уже далеко не первый эксперимент дизайнера с изолентой, сначала он использовал чёрные полоски скотча, потом делил их на осколки и красил в золотой цвет, сейчас на моделях можно увидеть синие, серебристые, а также зелёные наряды.
Новая модная тенденция немного ошарашила публику. Особенно девушка, у которой серебряными кусочками изоленты была обклеена даже голова. Остаётся только гадать, какие сюрпризы преподнесёт нам мода в будущем.
А вы что думаете про такую моду?
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