Пенелопа Крус, Эмбер Херд и другие: лучшие и худшие образы фестиваля в Торонто 

В минувшие выходные канадский город Торонто превратился в центр звездной жизни: туда съехались десятки кинематографистов, чтобы представить свои новые работы. И конечно, среди них было множество модниц, которые, кроме прочего, показали свои наряды.
И вот кого можно выделить среди лучших на сегодняшний день.
Оливия Уайлд в Alexandre Vauthier
Леди Гага в Ralph&Russo
Эмбер Херд в белом фактурном платье
Мия Гот в бархатном платье с бахромой
Летиция Каста в кожаном платье
Кира Найтли в летящем Chanel
Кара Делевинь в Balmain
Элизабет Дебики в Prabal Gurung
К сожалению, не все звезды умеют правильно подать себя. Так, стилисты звезды сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс не просто плохо постарались, но, похоже, сделали все, чтобы подчеркнуть ее невыгодные стороны. Смотрите галерею ниже.
Элизабет Мосс
Сальма Хайек
Среди звезд, прибывших в Торонто, отметились и стильные мужчины Алек Болдуин, Кристиан Слейтер, Роберт Паттинсон, а также другие гости. Так, звание самой милой пары можно отдать отцу и дочери — легенде мирового джаза Куинси Джонсу и актрисе Рашиде Джонс. А еще в Торонто прибыла Николь Кидман.
Алек Болдуин и Кристиан Слейтер
Роберт Паттинсон
Куинси Джонс и Рашида Джонс
Николь Кидман