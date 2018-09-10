Пенелопа Крус, Эмбер Херд и другие: лучшие и худшие образы фестиваля в Торонто

В минувшие выходные канадский город Торонто превратился в центр звездной жизни: туда съехались десятки кинематографистов, чтобы представить свои новые работы. И конечно, среди них было множество модниц, которые, кроме прочего, показали свои наряды.

И вот кого можно выделить среди лучших на сегодняшний день.

Эмбер Херд в белом фактурном платье

Мия Гот в бархатном платье с бахромой

Кира Найтли в летящем Chanel

Элизабет Дебики в Prabal Gurung

К сожалению, не все звезды умеют правильно подать себя. Так, стилисты звезды сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс не просто плохо постарались, но, похоже, сделали все, чтобы подчеркнуть ее невыгодные стороны. Смотрите галерею ниже.

Элизабет Мосс

Сальма Хайек

Алек Болдуин и Кристиан Слейтер

Роберт Паттинсон

Куинси Джонс и Рашида Джонс

Николь Кидман