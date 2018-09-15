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Кира Найтли показала на премьере фильма «Колетт» в Нью-Йорке наряд скромницы и первые морщины
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Кира Найтли показала на премьере фильма «Колетт» в Нью-Йорке наряд скромницы и первые морщины 

WMJ.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
33-летняя Кира Найтли продолжает промокампанию фильма со своими участием.
На днях Кира на кинофестивале TIFF в Торонто представила фильм «Колетт» в образе готической принцессы. А накануне актриса появилась на красной дорожке в Нью-Йорке. На премьеру фильма с собой в главной роли актриса выбрала закрытое платье в пол с принтом раковин. Волосы на этот раз актриса распустила и уложила в мягкие волны. Но, кажется, на этот раз стилисты Найтли прогадали. Актриса выглядела старше своих лет. Возраст подчеркивали и первые морщинки на лбу, которые отчетливо заметны на фотографиях фотографов.
А как тебе такой образ Киры, нравится?
Напомним, фильм «Колетт», рассказывающий историю непростого брака писателей Сидони-Габриэль Колетт и Анри Готье-Виллара, известного как просто Уилли, выйдет в российский прокат только в конце ноября.
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Фото:Global Look Press
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