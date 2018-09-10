Кира Найтли выглядела как ангел в летящем платье Chanel

Кира Найтли стала почетной гостьей совместного мероприятия Chanel и журнала Variety, на котором чествовали женщин-кинематографистов. Событие состоялось в рамках кинофестиваля в Торонто, где сейчас собрались, кажется, все голливудские (и не только) звезды.

Для вечера актриса, которую, кстати, чествовали, выбрала летящее платье Chanel, в котором выглядела как настоящий ангел, и атласный жакет.