Кира Найтли выглядела как ангел в летящем платье Chanel 

Кира Найтли стала почетной гостьей совместного мероприятия Chanel и журнала Variety, на котором чествовали женщин-кинематографистов. Событие состоялось в рамках кинофестиваля в Торонто, где сейчас собрались, кажется, все голливудские (и не только) звезды.
Для вечера актриса, которую, кстати, чествовали, выбрала летящее платье Chanel, в котором выглядела как настоящий ангел, и атласный жакет.
Вместе с ней на мероприятии отметились Александр Скарсгард, Элизабет Олсен, София Бутелла и другие звезды.