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Образ дня: Кира Найтли появилась на красной дорожке кинофестиваля TIFF в образе готической принцессы
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Образ дня: Кира Найтли появилась на красной дорожке кинофестиваля TIFF в образе готической принцессы 

WMJ.ru + ещё 2 30 минут назад
Фото: WMJ.ru
33-летняя Кира Найтли выбрала необычное платье для выхода в свет.
Актриса Кира Найтли на кинофестивале TIFF в Торонто представила фильм «Колетт». На красной дорожке актриса появилась в темно-синем платье Chanel. Спущенные плечи, несколько юбок, струящиеся ткани и серебряные украшения и пуговицы наряда сделали платье мечтой готической принцессы. Образ Кира дополнила черными лодочками на шпильке и собранными волосами.
Как тебе такая Найтли?
К слову, фильма «Колетт», рассказывающий историю непростого брака писателей Сидони-Габриэль Колетт и Анри Готье-Виллара, известного как просто Уилли, выйдет в российский прокат только в конце ноября.
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Фото:Global Look Press
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