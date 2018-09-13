Образ дня: Кира Найтли появилась на красной дорожке кинофестиваля TIFF в образе готической принцессы

33-летняя Кира Найтли выбрала необычное платье для выхода в свет.

Актриса Кира Найтли на кинофестивале TIFF в Торонто представила фильм «Колетт». На красной дорожке актриса появилась в темно-синем платье Chanel . Спущенные плечи, несколько юбок, струящиеся ткани и серебряные украшения и пуговицы наряда сделали платье мечтой готической принцессы. Образ Кира дополнила черными лодочками на шпильке и собранными волосами.

Как тебе такая Найтли?

К слову, фильма «Колетт», рассказывающий историю непростого брака писателей Сидони-Габриэль Колетт и Анри Готье-Виллара, известного как просто Уилли, выйдет в российский прокат только в конце ноября.

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Фото:Global Look Press