Папарацци застали Джулию Робертс в супермаркете. И она выглядела как звезда стритстайла 

Пока в Нью-Йорке, где сейчас проходит Неделя моды, кипит жизнь, в Лос-Анджелесе все идет своим чередом. Голливудские звезды здесь по-прежнему размеренно ведут свой быт: гуляют с детьми, ходят на шопинг и закупаются продуктами. Именно за последним 9 сентября папарацци застали Джулию Робертс: она была замечена на выходе из супермаркета. И даже в такой прозаичной ситуации знаменитость выглядела просто отлично: на ней были свободные хлопковые брюки темно-синего цвета, светло-голубая рубашка будто с мужского плеча и белые шлепки через палец. В меру небрежно и очень стильно — чем не звезда стритстайла?