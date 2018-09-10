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Раскрыт секрет успешной карьеры Меган Маркл
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Раскрыт секрет успешной карьеры Меган Маркл 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Спонтанное решение сменить костюм перед кастингом помогло бывшей актрисе Меган Маркл получить роль в сериале «Форс-мажоры». Об этом сообщает The Sun.
По словам королевского биографа Эндрю Мортона, который пишет о жене принца Гарри книгу под названием «Meghan: A Hollywood Princess», в тот день девушка пришла на пробы в топе сливового цвета и джинсах. Однако в последний момент Маркл вдруг поняла, что такая одежда не соответствует героине, роль которой она хотела заполучить. Тогда девушка бросилась в ближайший магазин H&M и схватила первое попавшееся черное платье.
Появление Маркл в платье и туфлях на каблуках было настолько эффектным, что режиссер без колебаний отдал ей роль юристки Рэйчел Зейн.
В августе журналисты заметили, что Маркл пришла в лондонский театр «Виктория Палас» с более ярким макияжем, чем обычно. Будучи поклонницей естественной внешности, герцогиня Сассекская всегда появлялась на публике с минимальным количеством косметики на лице. Однако на премьеру мюзикла «Гамильтон» она пришла с макияжем в стиле smoky eyes.
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