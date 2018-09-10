Агилера в платье из перьев превратилась в гадкого утенка

Певица шокировала новым стилем.

Многие поклонники помнят Кристину еще худенькой стройной блондинкой, исполняющей Genie in a Bottle в 1999 году. Но с тех пор, как говорится, много воды утекло. Певица успела стать дважды мамой, выйти замуж и развестись, встретить новую любовь, и, как это часто бывает, изменения в личной жизни отразились на внешности. Но если коллега Агилеры Бритни Спирс сделала над собой усилие, и не одно, и отчасти вернулась в прежнюю форму, то с Кристиной в последнее время происходит что-то не ладно.

Фанаты уже перестают узнавать в этой располневшей даме любимую исполнительницу. Причем изменилась не только фигура, но и стиль знаменитости. Агилера медленно, но верно превращается во фрика. Взять хотя бы два ее последних выхода в свет. От этих нарядов поклонники пришли в ужас.

Так на Неделю моды в Нью-Йорке она пришла в несуразной юбке из красного бархата, которая до такой степени обтянула живот, что он стал выдаваться вперед, как при беременности. Рваная майка, из-под которой якобы кокетливо выглядывала часть лифчика, тоже не пришлась поклонникам по вкусу. Как и огромное пальто из красной кожи, жутко сборящее на рукавах. Из хрупкой молодой девушки Кристина в этом одеянии превратилась в какую-то плохую вариацию подруги уличного рэпера.

Не лучше звезда выглядела и на вечеринке журнала, для которой подобрала платье Vivienne Westwood из белых перьев. Вероятно, певице хотелось выглядеть белым лебедем, но получился гадкий утенок.

Впрочем, самые преданные фанаты артистки оправдывают ее и считают, что такие наряды — это прямое доказательство слухов о третьей беременности Агилеры. Певица точно в положении, вот и экспериментирует со стилем, чтобы скрыть изменения в фигуре. Хочется верить, что это и вправду так, и посоветовать Кристине взять несколько уроков у российских звезд, которые настоящие мастерицы в этом деле, например у Ксении Собчак

10 звезд, которые наели бочка на талии

Это дно: я мою плиту в гостях и ношу в сумочке меламиновую губку

Читайте также: