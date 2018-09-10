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У Лагерфельда — юбилей
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У Лагерфельда — юбилей 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Лагерфельда чествует весь Париж, в котором он живет и которому служит уже полвека.
Лагерфельд начинал в Доме Жака Пату, продолжал у Шанель, пока не запустил несколько собственных линий одежды.
Позже кутюрье начинает создавать линии парфюмерии, издает альбом своих фотографий и даже открывает собственный издательский дом.
Про Лагерфельда, который одинок, неизменно носит пучок седых волос (а с недавнего времени еще и бороду) и никогда не снимает темные очки, снято несколько документальных фильмов. Он является кавалером Ордена Почетного Легиона.
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