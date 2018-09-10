У Лагерфельда — юбилей

Лагерфельда чествует весь Париж, в котором он живет и которому служит уже полвека.

Лагерфельд начинал в Доме Жака Пату, продолжал у Шанель, пока не запустил несколько собственных линий одежды.

Позже кутюрье начинает создавать линии парфюмерии, издает альбом своих фотографий и даже открывает собственный издательский дом.

Про Лагерфельда, который одинок, неизменно носит пучок седых волос (а с недавнего времени еще и бороду) и никогда не снимает темные очки, снято несколько документальных фильмов. Он является кавалером Ордена Почетного Легиона.