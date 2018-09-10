Олег Меньшиков посетил модное мероприятие в оригинальном наряде

Впервые знаменитая московская Библиотека имени Ленина была использована для показа новой коллекции популярного итальянского Дома моды. На мероприятие собрались звезды российского шоу-бизнеса и заслуженные деятели искусств. Пришел на показ и актер Олег Меньшиков в сопровождении своей молодой супруги Анастасии.

Такого старейшая в стране библиотека еще не видела. Мраморная лестница Российской Государственной библиотеки на один вечер превратилась в настоящее средоточение итальянской моды, собравшей под сводами легендарного исторического здания множество звездных гостей.

Среди приглашенный был также замечен 57-летний Олег Евгеньевич Меньшиков, пожаловавший на мероприятие под руку с 34-летней супругой Анастасией. На артисте красовался полосатый пиджак в бело-синих тонах, из-под которого выглядывала обычная белая футболка. Такое необычное сочетание цвета и широкие продольные полосы сделали наряд Меньшикова похожим на больничную пижаму, что тут же отметили его поклонники в социальной сети. Спутница театрального режиссера была одета в более классическом стиле, появившись в светлых джинсах и свободной черной блузке.

Отметим, что странный стиль, которого в последнее время настойчиво придерживается народный артист, уже не впервые вызывает легкое недоумение. Не так давно поклонники Олега Евгеньевича пытались понять мотивы, побудившие 57-летнего мужчину появиться на премьере шпионского боевика «Kingsman: Секретная служба» в наряде, более подходящем для школьника-подростка.