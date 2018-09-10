С головы до пят в Chanel: Кира Найтли на вечеринке в свою честь 

Весь свет индустрии моды сейчас находится в Нью-Йорке, где проходят многочисленные показы. Тем временем главные звезды киноиндустрии собрались в Торонто: там идет международный фестиваль. Прибыла в канадский мегаполис и Кира Найтли. 9 сентября она стала главной героиней вечера Chanel: поклонники бренда чествовали ее как амбассадора. На знаменитости было белое шелковое платье с пышной юбкой, хлопковый черный жакет и серьги из 18-каратного белого золота с бриллиантами и жемчугом — все, конечно же, Chanel. Теперь остается дождаться выхода Киры на красную дорожку самого кинофестиваля: она должна представить на суд жюри новую картину с собой в главной роли, драму «Колетт».