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Утонченная Кира Найтли в Chanel на ужине в рамках кинофестиваля в Торонто
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Утонченная Кира Найтли в Chanel на ужине в рамках кинофестиваля в Торонто 

Grazia 49 минут назад
Фото: Grazia
В минувшие выходные в рамках Международного кинофестиваля в Торонто состоялся ужин «Женщины в кино» журнала Variety Magazine и Chanel. Ежегодно на светском мероприятии отмечают одну актрису, которая по версии сторон, стала самой влиятельной. В этот раз чести удостоилась 33-летняя Кира Найтли — в этом году она вернулась на большие экраны после двухлетнего перерыва.
На ужине, где были замечены Александр Скарсгард, Элизабет Олсен, София Буттелла и многие другие известные личности, Кира появилась в утонченном образе. Она надела нежное белое платье Chanel, которое дополнила черным пиджаком и туфлями-лодочками в тон.
На фестивале в Торонто будет представлен фильм «Колетт», в котором Кира сыграла главную роль. Это биография французской писательницы, произведения которой стали классикой французской литературы.
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