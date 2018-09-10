Утонченная Кира Найтли в Chanel на ужине в рамках кинофестиваля в Торонто

В минувшие выходные в рамках Международного кинофестиваля в Торонто состоялся ужин «Женщины в кино» журнала Variety Magazine и Chanel . Ежегодно на светском мероприятии отмечают одну актрису, которая по версии сторон, стала самой влиятельной. В этот раз чести удостоилась 33-летняя Кира Найтли — в этом году она вернулась на большие экраны после двухлетнего перерыва. На ужине, где были замечены Александр Скарсгард Элизабет Олсен , София Буттелла и многие другие известные личности, Кира появилась в утонченном образе. Она надела нежное белое платье Chanel, которое дополнила черным пиджаком и туфлями-лодочками в тон. На фестивале в Торонто будет представлен фильм «Колетт», в котором Кира сыграла главную роль. Это биография французской писательницы, произведения которой стали классикой французской литературы.