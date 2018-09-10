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Вариации на тему кружева: смотрим фото шоу Self-Portrait в Нью-Йорке
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Вариации на тему кружева: смотрим фото шоу Self-Portrait в Нью-Йорке 

WMJ.ru 49 минут назад
Фото: WMJ.ru
Бренд Self-Portrait представил новую коллекцию сезона весна-лето — 2019 в рамках Недели моды в Нью-Йорке. И глядя на нее, можно смело говорить о возрождении тренда на кружево!
Правда, явление это далеко не новое, но, как известно, мода — вещь крайне цикличная. Монохромные комплекты, обрамленные паутинами из различных по техникам кружев — основные составляющие ДНК коллекции Self-Portrait.
Детально проработав новый кружевной тренд, креативный директор бренда Self-Portrait Хан Чонг решил не отказываться от уже ставших родными бренду асимметричных топов и платьев, деконструкции и сложно-скроенных вещей. А монохромную базу коллекции освежили актуальные приглушенные цвета: красный, темно-зеленый, розовый, желтый и медный.
Нетипичными для бренда в новом показе стали яркие цветные принты в виде небольших цветов по всему изделию: платью, накидке, объемной сумке или хитро-скроенной мини-юбке. Да и в целом коллекция получилась очень смелой и молодежной.
Смотри нашу галерею и выбирай себе образы с кружевными вещами на следующее лето!
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Текст:Дмитрий Полухин
Фото:vogue.com
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