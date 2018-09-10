10 самых откровенных платьев звезд, которые вошли в историю

Хотя бы одно масштабное событие в музыкальной или модной индустрии не обходится раз в год без скандального наряда. Самые долгие споры, похвалы и порицания собирают, конечно, откровенные платья звезд, которые не оставляют места даже для воображения. Иногда такие наряды не скрывают и те части тела, которые в обычной жизни недоступны чужим и порой родным глазам.