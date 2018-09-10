10 самых откровенных платьев звезд, которые вошли в историю

Хотя бы одно масштабное событие в музыкальной или модной индустрии не обходится раз в год без скандального наряда. Самые долгие споры, похвалы и порицания собирают, конечно, откровенные платья звезд, которые не оставляют места даже для воображения. Иногда такие наряды не скрывают и те части тела, которые в обычной жизни недоступны чужим и порой родным глазам.

Можно бесконечно обсуждать, почему звезды решаются надеть "голые" платья: вызов обществу, доказательство своего права показывать тело или простое желание похвастаться фигурой. Например, большой любительницей таких нарядов является Дженнифер Лопес : на многие премии она выбирает модели, скрывающие лишь область груди и ягодиц. Возможно, ее вдохновляет другая исполнительница, которая еще в 70-х славилась своей любовью к экстравагантным "голым" платьям, — Шер. Но, пожалуй, главной звездой, которую до сих пор вспоминают из-за ее скандального выхода, остается Роуз МакГоуэн : в 1998 году на церемонию MTV Video Music Awards она надела платье-сеточку, скрывающее лишь самое интимное место, а вот область ягодиц и грудь были на виду.

bazaar.ru

bazaar.ru

bazaar.ru

bazaar.ru

bazaar.ru

bazaar.ru

bazaar.ru

bazaar.ru

bazaar.ru