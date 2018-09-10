Какая одежда войдет в моду прямо сейчас?

Животные принты, клетка, пайетки, строгие костюмы — все это мы увидели на показах осени-зимы 2018/2019 в режиме постоянного повторения. Ничего радикально нового, но все же за всей пестротой идей проглядывает один четкий образ — независимой и смелой женственности родом из 80-х и с завидной долей смелости и бунтарства, которая присуща нынешней эпохе. Каждый второй дизайнер видит свою главную героиню или в костюме, или в пальто — она как будто всегда «при деле», сосредоточена и не намерена тратить ни минуты впустую в противовес всяким там инстаграм-кисулям, которые легко убьют полтора часа на селфи в дурацком купальнике. Нет, современная мода никуда не запрятала ни сексуальность, ни вульгарность, но на фоне очередной волны «униформизма» и офисной элегантности все пошлое и безвкусное как будто отошло на второй план. Без того чтобы стремиться охватить все до единой тенденции сезона осень-зима 2018/2019, мы на свой вкус выбрали те, что просто обязаны понравиться сильным и уверенным в себе барышням.

Костюмы в стиле 80-х То, что раньше принято было называть офисным дресс-кодом или деловым стилем, теперь задает тон повседневности. Некоторые дизайнерские показы так и хотелось охарактеризовать как визуальную инструкцию, как одеваться работницам офисов нью-йоркского Манхеттена или лондонского Сохо, для которых оголенное плечо или разрез до талии — выговор, несмотря ни на какой процветающий феминизм.

Tom Ford, осень-зима 2018/2019

Boss, осень-зима 2018/2019

Веселая клетка

Этой осенью дизайнеры вдохнули вторую жизнь в клетку всех мастей. Принты вышли похожими на яркий калейдоскоп, да и стилизация намекала на то, что дизайнеры явно вдохновлялись Вивьен Вествуд и ее панк-корнями — вот уж кто способен из клетки сделать самый необычный принт на свете.

Sacai, осень-зима 2018/2019

Derek Lam, осень-зима 2018/2019

Одежда, она же — украшения

Сколько украшений нужно на себя надеть, чтобы получилось чересчур? Вы скажете, что все зависит от повода, а мы вам ответим, что, судя по последним тенденциям, скоро сама одежда трансформируется в украшения. Что само по себе не так уж и плохо, ведь тогда праздник будет с нами каждый день.

Attico, осень-зима 2018/2019

Gucci, осень-зима 2018/2019

Длинные кожаные платья

В этой вещи так много силы и сексуальности, как ни в какой другой! Во-первых, у одежды из кожи всегда будет соблазнительная репутация. А во-вторых, такое платье из натуральной кожи никогда не будет стоит дешево, а значит, вы неплохо зарабатываете и вкладываете сбережения в серьезные вещи.

Hermes, осень-зима 2018/2019

Loewe, осень-зима 2018/2019

Два пальто вместо одного

Отправьте фотографию с показа Balenciaga своей бабушке: она точно обрадуется, что ее советы про утепление теперь стали модной догмой. А если без шуток, то многослойность на практике оказывается наиболее функциональной в сентябре, когда с погодой ну совсем ничего не понятно — то лето, то осень, то совсем уж злобные намеки погоды на приближающуюся зиму.

Monse, осень-зима 2018/2019

Balenciaga, осень-зима 2018/2019

Из разных опер

Смешать в одном образе на первый взгляд несочетаемые вещи — этo как выиграть в интеллектуальную игру на присутствие вкуса. Мы увидели в этом еще и практичное звено: вы не сосредотачиваетесь только на новинках и на одном стиле, а смешиваете уже имеющиеся у вас вещи из разных эпох и ценовых категорий. Разумеется, руководствуясь достойными примерами для подражания.

Aalto, осень-зима 2018/2019

Max Mara, осень-зима 2018/2019

Цветные шубы

Не путать цветной мех с чудаковатым и фриковатым — это уже совсем другая история. Яркий мех умеет быть непревзойденно элегантным. Мы уже определились с потребностями по месяцам: на декабрь — цвет корицы и имбирного печенья, на январь — праздничный розовый, а на февраль — что-нибудь желтое, как заменитель солнца.

Givenchy, осень-зима 2018/2019

Michael Kors Collection, осень-зима 2018/2019

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