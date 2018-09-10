Ещё
Rado открыл в Москве бутик в коричневых тонах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Rado открыл в Москве бутик в коричневых тонах 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Швейцарский часовой бренд Rado открыл на московской пешеходной улице Никольская собственный монобрендовый бутик. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Пространство площадью 46 квадратных метров оформлено в традиционном для бренда лаконичном стиле: сдержанные шоколадно-коричневые тона отделки, бронзовые элементы декора, светлый пол и контрастирующие с ним черные глянцевые поверхности стендов.
В новом магазине представлены все коллекции марки, включая эксклюзивную линию True Design, созданную совместно с дизайнерами из разных стран, линию True Star Sign, которую составили двенадцать моделей часов, украшенных знаками зодиака, и часы в корпусах и на браслетах из фирменной цветной керамики. Сейчас в нее входят модели семи разных цветов из разных коллекций бренда.
Rado — швейцарская часовая компания. Основана в середине XX века в городе Ланглау. Специализируется на выпуске часов, широко используя в их дизайне высокотехнологичную керамику. В настоящее время входит в состав корпорации Swatch Group. Летом 2018 года бренд Rado представил новую модель True Open Heart Automatic. Новые часы из коллекции True, перевыпущенной в 2015 году, оснащены автоматическим механизмом, заключенным в керамический корпус конструкции моноблок, и снабжены браслетом из высокотехнологичной керамики. Циферблат с прорезями геометрических форм открывает движущиеся детали механизма.
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная Порошина развелась с мужем12
Вещи, которые приносят беду4
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость41
Какие женские черты характера бесят мужчин
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину11
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение